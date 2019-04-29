Полицейские хотят получить доступ к врачебной тайне

Министерство внутренних дел просит предоставить данные о пациентах, страдающих от психических расстройств, алкоголизма и наркомании, в целях предупреждения преступлений, совершаемых больными. Такая информация считается врачебной тайной. Медики выступают против инициативы, указывая, что она является нарушением Конституции РФ.

Письмо с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих», было направлено в адрес вица-премьера РФ Татьяны Голиковой, пишет «Коммерсант». По мнению МВД, без этой информации полиция не может исполнять «обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений».

По статистике, в 2018 году треть преступлений были совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более 7 тысяч уголовных дел совершены в состоянии невменяемости. Предлагается вносить данные в единую базу, которая будет интегрирована с информационными базами МВД.

В свою очередь медики и юристы считают, что идея нарушает права граждан, так как такая информация, безусловно, составляет врачебную тайну. Предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства», говорится в совместном ответе Российского общества психиатров и Института имени Бехтерева.

Психиатры отмечают, что если преступление человек совершил в состоянии опьянения, то это не значит, что он болен алкогольной или наркотической зависимостью. Доля общественно опасных действий, совершенных лицами в состоянии невменяемости, «составила всего 0,76%». При этом далеко не все невменяемые преступники наблюдались у врачей-психиатров и находились под диспансерным наблюдением.

По мнению медиков, просьба МВД противоречит принципам медицинской этики, так как «стигматизирует лиц с психическими расстройствами», основываясь на убеждении, что психическое заболевание предполагает склонность к совершению преступлений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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