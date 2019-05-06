ВЦИОМ подсчитал, сколько россиян не мыслит своей жизни без интернета

Почти половина россиян (48%) не представляет свою жизнь без интернета. Такие данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, отвечая на вопрос, изменится ли что-либо в их жизни, если интернет отключат, 48% опрошенных заявили, что это станет для них серьезным испытанием. Почти четверть респондентов (24%) сказали, что исчезновение интернета никак не повлияет на их жизнь. Еще 27% участников опроса отметили, что влияние будет слабым.

Отмечается, что постоянными пользователями интернета являются 84% жителей России, 69% выходят в сеть ежедневно, еще 13% – несколько раз в неделю, а 2% – крайне редко, передает ТАСС.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, интернет для проведения банковских операций используют 61% опрошенных, для оплаты налогов и штрафов – 45%.

Москва, Иван Гридин

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