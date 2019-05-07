Российские рестораторы намерены ввести платное бронирование столиков

В кафе и ресторанах могут ввести платное бронирование столиков, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, единый тариф вводить не планируется, а стоимость услуги будет варьироваться в зависимости от города и ресторана.

Игорь Бухаров отметил, что нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия». Предполагается, что платное бронирование не обернется дополнительными расходами для гостя заведения, если, конечно, он там появится. Ресторан при бронировании столика будет блокировать сумму на банковской карте клиента. Эти деньги пойдут в счет оплаты за блюда и напитки.

Те же, кто зарезервировал стол, но по каким-то причинам в ресторане не появился, попрощаются с заблокированной персоналом заведения суммой на карте. Сейчас по брони не приходят порядка 30% клиентов. Это несет убытки заведениям, так как они вынуждены держать свободными забронированные столы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.19

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