Минтруд подсчитал ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

На сегодняшний день в России проживает почти 75,5 тысячи участников Великой Отечественной войны. Такие данные предоставило Министерство труда и социальной защиты. По данным Пенсионного фонда, по состоянию на апрель 2019 года в стране насчитывается чуть более 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и около 103,7 тысячи несовершеннолетних узников фашизма. При этом совершеннолетних узников фашизма в живых осталось только 144 человека.

Сейчас в России проживают почти 240,4 тысячи вдов инвалидов и участников войны. Кроме того, в стране насчитывается более 762,6 тысячи тружеников тыла. В целом по России осталось 1,28 млн инвалидов и ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц и членов семей.

В Минтруда отметили, что общий размер материального обеспечения ветеранов с учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения не превышает 43,5 тыс. рублей. Ко Дню Победы ветеранам дополнительно выплатят по 10 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

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