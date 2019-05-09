В Москве прошел Парад Победы (ФОТО)

В Москве состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Затем с торжественным обращением к гражданам России, ветеранам, труженикам тыла, военнослужащим обратился глава государства Владимир Путин.

Фото: здесь и далее скриншот с трансляции «Первого канала»

Президент напомнил о великом подвиге советского народа, победившего фашизм. Он призвал не забывать подвиг, защитить подлинных героев, не позволять переписывать историю, пресекать попытки ряда стран сделать это. «Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы!» – произнес Владимир Путин, завершая свою речь.

В военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войн, приняли участие более 13,5 тыс. военнослужащих. В этом году пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчётов. В ее состав вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «ЮнАрмия», а также представители различных силовых ведомств МВД, ФСБ, Росгвардии.

Впервые в состав пешего парадного расчёта в параде участвовали батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В. Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Александра Невского.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков впервые совершили объезд войск на кабриолетах «Aurus», созданных на единой автомобильной платформе научным центром НАМИ.

Механизированную колонну, в которую вошли более 130 единиц военной и специальной техники, по сложившейся традиции возглавил легендарный танк Победы Т-34. За ним проследовали колонны автомобилей «Тигр-М», автомобилей «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ» и самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет-Д1», защищенных автомобилей «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4; боевых машин пехоты «Курганец-25» и БМП-3; танков Т-14 «Армата» и машин поддержки танков «БМПТ, танков Т-72БЗ; боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ; самоходных пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М», РСЗО «Смерч», БТР-82А.

Далее по Красной площади проследовали 152-миллиметровые самоходные гаубицы «МСТА-С»; самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М2», боевые машины ЗРК «Тор-М2»; зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»; пусковые установки ЗРК С-400; автомобили специального назначения «Тигр-М СпН», защищенные автомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К»; специально бронированные автомобили «Тигр», бронированные корпусные автомобили «Патруль», бронированные автомобили «Урал-432009»; автономные пусковые установки «ЯРС», новейшие бронетранспортеры «Бумеранг» К-16.

Впервые в плац-концерте, завершившем парад, принял участие взвод курсантов-девушек с карабинами Военного университета.

В связи с тяжелыми метеоусловиями по маршруту пролета авиации в Московском регионе воздушная часть парад не состоялась.

Вечером в 16 точках Москвы (Парк Победы – 2 точки, Лужнецкая набережная, Лианозово, Зеленоград, Левобережный, Покровское-Стрешнево, Митино, Обручевский, Ново-Переделкино, Южное Бутово, Троицк, Братеевский парк, ПКиО Кузьминки, городок им. БАУМАНА, ВДНХ) пройдет артиллерийский салют. Начало в 22:00. Самым зрелищным мероприятие обещает быть в парке Победы на Поклонной горе.

Также артиллерийские салюты пройдут еще в 28 городах военных парадов. В 374 населенных пунктах, где состоятся торжественные мероприятия, будут организованы фейерверки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.19

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