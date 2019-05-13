Большинство россиян не видят связи между усердием в труде и зарплатой

Большая часть жителей России не видят связи между производительностью своего труда и зарплатой. По их словам, если они начнут больше работать, это не отразится на их доходе. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

68% уверены, что даже если они станут работать качественнее, их заработная плата не вырастет. Чаще всего так отвечают респонденты в возрастной категории от 60 лет и старше. Среди молодежи мнение противоположное, 63% граждан в возрасте 18-24 лет считают, что усердный труд повлияет на зарплату.

Больше половины опрошенных продолжили бы работать на прежнем месте, если бы располагали достаточными денежными средствами. Каждый пятый сменил бы работу, если бы не нуждался в деньгах, столько же респондентов уволились бы и больше не работали.

Подавляющее большинство россиян (85%) довольны тем местом, где работают сейчас. Только 13% не нравится их работа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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