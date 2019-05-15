Минобороны России начало борьбу с «иконостасами» на военной форме

Минобороны России обновило правила ношения наград на парадной форме. Российским военнослужащим с мая текущего года запрещено носить гражданские награды.

На парадной форме можно будет размещать только 10 государственных орденов и медалей, а также другие ведомственные геральдические знаки. О новшестве сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве. При этом запрет на ношение гражданских наград и знаков отличия различных общественных организаций будет распространяться на все случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или на праздники в школах.

В настоящее время правило размещения на парадной форме не больше десяти наград на двух планках действует негласно только для военнослужащих, участвовавших в параде Победы на Красной площади.

Нововведение направлено на искоренение так называемых «иконостасов», когда военнослужащие размещают на форме десятки медалей различной степени значимости на четырех или пяти планках. Как отмечают эксперты, большое число неизвестных наград, полученных в мирное время, зачастую вызывало в обществе скептическое отношение к их владельцам, а это не лучшим образом сказывалось на имидже Вооруженных сил РФ. В то же время они указывают, что у данной инициативы есть и негативные последствия. Новшество оставит без медалей на кителе военнослужащих, которые не участвовали в боевых действиях или в испытаниях военной техники, поскольку у них нет высоких госнаград.

Правила ношения наград завершат формирование нового облика парадной формы военнослужащих, работа над которым началась в 2015 году. За основу была взята форма образца Парада Победы 1945 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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