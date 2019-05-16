Русских посчитали одной из самых непривлекательных наций в мире

Сервис знакомств BeautifulPeople представил рейтинг самых некрасивых жителей разных стран. Россия попала в тройку лидеров.

Согласно правилам сайта уже принятые участники голосуют за кандидатов в течение 48 часов. Красоту определяют по фотографии потенциального пользователя. В частности, оценивается чистота кожи, форма носа, наличие лишнего веса или чрезмерная худоба, а также состояние волос.

Если большинство юзеров посчитает претендента непривлекательным, заявку отклонят, передает Mirror. В настоящее время доступ к сервису знакомств BeautifulPeople был закрыт для 8,5 млн пользователей.

Рейтинг самых некрасивых возглавила Великобритания, затем идут Индия, Россия и Филиппины. Самые привлекательные пользователи живут в скандинавских странах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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