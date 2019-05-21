Детей мигрантов будут обучать русскому языку в детских садах

Министерство просвещения запустило программу подготовки педагогов, которые будут обучать русскому языку детей иностранцев, проживающих в России. На реализацию проекта выделено 11,3 млн рублей.

Конкурс на обучение и подготовку учителей для детей мигрантов Минпросвещения объявило 16 мая. Заявки принимаются до 7 июня, передает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

В конкурсной документации говорится, что в детских садах воспитанники, для которых русский язык неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации. Для улучшения языковых навыков детей мигрантов планируется организовать образовательную деятельность, «основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».

Программа рассчитана на три года. За это время на реализацию проекта потратят 11,3 млн рублей.

Напомним, в 2012 году для трудовых мигрантов в России ввели обязательный экзамен на знание русского языка, который иностранцы должны сдавать при трудоустройстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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