Российские солдаты больше не будут питаться тушенкой

Фирменный знак военной кухни – тушенку – убрали из рациона российских солдат. Об этом сообщил возглавляющий систему материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил России заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

По его словам, тушенка останется только на гражданке, так как военным она попросту надоела. «Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», – сказал генерал армии в интервью «Аргументам и фактам».

К слову, устрицами солдат также не кормят, так как это продукт скоропортящийся, а такие не предусмотрены нормами довольствия.

В настоящее время в армии России есть семь видов рациона для различных войск. Энергетическая ценность базового пайка российского военного – 4200 ккал в сутки

В основу материально-технического обеспечения армии входят более 3 тысяч столовых и камбузов, в 887 действует система питания по принципу «шведского стола», в 730 столовых можно заказывать еду через систему управления доступом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.19

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