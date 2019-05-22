Летним лагерям предписали улучшить качество питания детей

Роспотребнадзор поручил летним лагерям перед началом сезона провести 13 тысяч мероприятий, касающихся организации питания детей. Специалисты нашли множество недостатков после ряда проверок.

В грядущем сезоне в России будут работать 42 тысячи оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей, пишут «Известия». В лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу, что чревато массовыми отравлениями.

Чтобы этого избежать, специалисты Роспотребнадзора провели проверки и выдали руководству детских оздоровительных учреждений больше 9 тысяч предписаний, в которых содержалась 51 тысяча конкретных рекомендаций по улучшению работы. Самая значительная их часть – 13 тысяч – касалась организации питания.

В свою очередь Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки для маленьких пациентов. Кроме того, ведомство взяло на контроль количество специалистов в медпунктах летних лагерей.

Готовятся к сезону и в МЧС. Специалисты министерства взяли под контроль 38 тысяч оздоровительных учреждений, где начались проверки. Первым делом инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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