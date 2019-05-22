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Среда, 22 мая 2019, 11:39 мск

Новости Общество

Летним лагерям предписали улучшить качество питания детей

Роспотребнадзор поручил летним лагерям перед началом сезона провести 13 тысяч мероприятий, касающихся организации питания детей. Специалисты нашли множество недостатков после ряда проверок.

В грядущем сезоне в России будут работать 42 тысячи оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей, пишут «Известия». В лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу, что чревато массовыми отравлениями.

Чтобы этого избежать, специалисты Роспотребнадзора провели проверки и выдали руководству детских оздоровительных учреждений больше 9 тысяч предписаний, в которых содержалась 51 тысяча конкретных рекомендаций по улучшению работы. Самая значительная их часть – 13 тысяч – касалась организации питания.

В свою очередь Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки для маленьких пациентов. Кроме того, ведомство взяло на контроль количество специалистов в медпунктах летних лагерей.

Готовятся к сезону и в МЧС. Специалисты министерства взяли под контроль 38 тысяч оздоровительных учреждений, где начались проверки. Первым делом инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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