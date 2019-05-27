Откосить будет сложнее: Минобороны меняет правила медосмотра

Минобороны предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишут "Известия" со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.

По его словам, поправки коснутся процедуры прохождения медкомиссии. Так, будут расширены полномочия врачей. В частности, они смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. По мнению авторов поправок, это позволит помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им справки с фиктивными диагнозами.

Помимо этого законопроект вносит еще одно изменение: теперь понятие «осмотр» будет изменено на «освидетельствование». «Медосмотр – это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование – это обследование с заключением о степени годности к военной службе», – пояснил Жердев.

Также стоит отметить, что согласно предлагаемым изменениям, призывников, ограниченно годных и негодных к несению военной службы, при наличии показаний будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи».

В результате его или вылечат и призовут, или, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это также позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства.

Точное число призывников, освобождаемых от службы по состоянию здоровья в последние годы, в Минобороны не называют, однако военные оценивали, что на долю откосивших по здоровью приходится 30% юношей. Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни. В последние годы у призывного контингента растет число случаев сахарного диабета.

Согласно указу президента России от 30 марта 2019 года в ходе весеннего призыва должны быть призваны на военную службу 135 тыс. человек. В прошлом году весной в строй встали 128 тыс. человек и 132,5 тыс. осенью. С 2015 года, когда число призывников и контрактников в вооруженных силах сравнялось, доля последних неуклонно растет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.05.19

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