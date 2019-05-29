В России хотят запретить «отвертки» и джин-тоники

В России хотят запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей – ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Сейчас производители такой продукции платят более низкий акциз. Если же предложение будет принято, то стоимость псевдопивных напитков вырастет примерно на 40%.

С инициативой выступила «Опора России», пишут «Известия». Обращение поступило на рассмотрение в Минфин. В частности, организация предложила изменить закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) в части определения пивных и винных напитков. При их производстве необходимо запретить использование ароматических веществ, при добавлении которых напитки становятся схожими до степени смешения с другой алкогольной продукцией.

По мнению авторов идеи, эта мера позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции. В настоящее время пивом считается продукт, который содержит не менее 80% солода, 2% сахаросодержащих, а также 18% несоложеного сырья. Все, что не отвечает этим требованиям, называется пивной напиток. В него обычно добавляют специи или ароматизаторы, полностью копирующие вкусоароматику известных слабоалкогольных коктейлей.

При этом сбор для алкогольной продукции до 9 градусов составляет 418 рублей на 1 л безводного спирта, тогда как акциз для пивных напитков – 21 рубль за 1 л. Очевидно, что производителям выгоднее делать последние. В то же время изготовители зачастую вводят потребителей в заблуждение. Они выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения.

Как говорят эксперты, запрет приведет к резкому удорожанию псевдопивных напитков. Предполагается, что единица товара вырастет в среднем на 20 рублей. Средняя цена слабоалкогольных коктейлей сейчас составляет 50 рублей за 0,5 л. Таким образом, подорожание составит 40%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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