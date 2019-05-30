Купание в фонтане в жару угрожает здоровью

Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в фонтанах и призвал россиян не подвергать себя риску даже в невыносимую жару.

По словам специалистов, купание в фонтане в жаркую погоду небезопасно для организма человека. Фонтаны являются элементами благоустройства города, служат для увлажнения воздуха, придания эстетического вида местности и не предназначены для купания.

В частности, вода в фонтане не очищается как, например, в бассейне. Различные инфекции в нее могут принести городские и дикие птицы, а также бездомные животные. Есть риск подхватить острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит, а также энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что опасность растет в жаркую погоду, как известно, высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов.

Кроме того, есть риск травмироваться, поскользнувшись на непредназначенном для перемещения покрытии чаши фонтанов, или получить электротравму от неисправной подсветки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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