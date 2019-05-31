Половина продавцов табачных изделий нарушают закон

По итогам проверок в первом квартале текущего года Роспотребнадзор нашел нарушения у 48% торговых объектов, реализующих табачные изделия.

Специалисты проверили около 4 тысяч объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. В каждом втором проверенном объекте были обнаружены какие-либо нарушения, сообщается пресс-служба ведомства.

В частности, магазины торгуют сигаретами вблизи образовательных организаций, реализуют табачные изделия без маркировки. Также есть претензии к оснащению специальных мест для курения, размещению знака о запрете курения.

В результате нарушители были оштрафованы в общей сумме на 21,7 млн рублей. Около 26 тысяч пачек табачной продукции изъяты из обращения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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