Доктор Рошаль призвал обязать строителей устанавливать окна с ограничителями

Президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил обязать строительные компании и родителей устанавливать ограничители на окна, начиная хотя бы со второго этажа. Это, по мнению выдающегося врача, спасет детей от падения из окон.

Рошаль вместе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой планирует поставить такую задачу перед Минстроем. Он считает необходимым снабжать окна ограничителями не только в строящихся домах, но и в возведенных. По словам врача, в Европе и Америке дети так часто из окон не падают, потому что там дома сразу строятся с ограничителями на окнах.

Кузнецова сообщила, что с начала 2019 года в России из окон выпали больше ста детей, 15 из них погибли. В 2018 году было 905 падений детей из окон, передает «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.19

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