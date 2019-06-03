В России 120 тысячам детей не хватает мест в яслях

Более 120 тысяч детей не могут посещать ясли из-за отсутствия мест. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ.

«По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трех лет составила 120,1 тысячи. Из них в возрасте от полутора до трех лет – 114,3 тысячи детей», – цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер добавила, что за прошлый год и с начала 2019 года в России было построено 120 объектов, рассчитанных на 15,8 тысяч мест. В то же время 64 дошкольных учреждения не смогли получить лицензии. Голикова призвала Министерство просвещения, региональные управления Рособрнадзора приложить все усилия, чтобы к 1 сентября лицензии были получены.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 567 объектов на 76,2 тысяч мест. Вице-премьер обратилась к регионам с просьбой оценить возможные риски ввода.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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