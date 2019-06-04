В России растет протестная активность: треть граждан готова митинговать ради лучшей жизни

Каждый четвертый житель России (26%) допускает возникновение массовых протестных акций против падения уровня жизни и в защиту своих прав. При этом почти треть граждан (27%) готова лично выйти на акции протеста. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». В то же время 69% респондентов считают подобные акции маловероятными и столько же не собираются в них участвовать.

Согласно данным исследования, 24% участников опроса полагают возможным проведение митингов с политическими требованиями, однако готовы участвовать в них 22%. Впрочем, большинство россиян (71%) считают, что политические акции или забастовки в России вряд ли возможны. Почти три четверти жителей РФ не готовы участвовать в них, приводит данные опроса «Интерфакс».

Социологи также отмечают, что 87% респондентов не замечали протестных акций в своих городах за последние 2-3 месяца. Однако 42% участников опроса слышали о протестах против строительства храма в сквере у театра драма в Екатеринбурге. Почти каждый пятый (17%) внимательно следил за развитием событий.

За протестами в Архангельске против строительства мусорного полигона Шиес для складирования отходов из Москвы следили 8% граждан, еще почти треть (27%) знает или слышала о них.

Опрос проводился 24-29 мая среди 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ, методом личного интервью.

Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков, комментируя результаты опроса «Ведомостям», указал, что «сейчас готовность участвовать в протестах почти вдвое выше, чем обычно», и у граждан есть «направленный интерес». По его словам, «обычно готовы к экономическим протестам 17-20%, а сейчас – 26-28%». Социолог счел данную ситуацию «явным признаком неканализируемого раздражения». Гудков добавил, что благодаря последним протестам, в том числе на Урале, «политически активные люди почувствовали, что что-то сдвинулось».

Что касается оценки россиянами возможности протестов, глава «Левада-центра» отметил, что сейчас она ниже, чем годом ранее, поскольку «тогда было сильное раздражение из-за пенсионной реформы».

Фонд «Петербургская политика» также отметил в своем ежемесячном исследовании усиление уличной активности в мае. Однако эксперты не считают, что это говорит о приближении «серьезной социально-политической турбулентности». В то же время они подчеркивают, что для власти «протестная активность становится болезненной темой».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после лесного пожара. / В Кургане закрыли политическую партию из-за смерти казака. / Свердловский бюджет скорректирован, но учесть все «хотелки» опять не вышло. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»