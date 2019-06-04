Россиянки бросили в роддомах почти три тысячи младенцев

В России почти три тысячи детей оставили матери при рождении в 2018 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова

По ее словам, показатель снизился на 22%, до 2889 человек. Кузнецова отметила, что это число «достаточно серьезное», передает РИА «Новости».

Кроме того, на 15,6% снизилось число родителей, лишенных прав, на 36% число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью.

В прошлом году число малышей, оставшихся без попечения родителей, составляло 47370, что на 20% ниже, чем раньше. Уменьшается и число детских домов – с 642 в 2016 году до 621 в 2018-м.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

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