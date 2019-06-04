Верховный суд поддержал запрет на выезд полицейских для отдыха за границу

Верховный суд (ВС) признал законным запрет на выезд полицейских за границу для отдыха. Приказ оспаривал бывший сотрудник ДПС, которого уволили после поездки в отпуск за рубеж.

Бывший инспектор ДПС Максим Лужных отравился в суд после того, как его уволили из-за поездки за границу. В 2016 году полицейский умышленно не сообщил своему начальству, что собирается провести отпуск в Болгарии и Доминикане, передает «Интерфакс».

Лужных пытался оспорить подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России № 705-дсп «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ» от 12 сентября 2013 года.

«Иск изначально основан на неверном толковании норм права, поскольку истец был уволен со службы за указание недостоверного места отдыха и необоснованного получения в связи с этим трех дней отпуска дополнительно. Увольнение Лужных никак не было связано с нарушением им оспариваемого приказа, так как он его не касается как лица, не допущенного к государственной тайне», – сообщили в пресс-службе ВС.

В свою очередь в МВД пояснили, что Лужных уволили за дисциплинарный проступок, поскольку в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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