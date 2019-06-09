В России выросли штрафы за кражу электричества

Сегодня вступил в силу закон, согласно которому выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Штраф за первое неправомерное подключение к электросети остался прежним – для физических лиц до 15 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение предусматривает административную ответственность от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц, 80-200 тысяч для должностных лиц, 200-300 тысяч для юрлиц.

Инициатором ужесточения наказания за рецидив выступало правительство. Ранее повышение штрафа в случае повторного нарушения не предусматривалось Кодексом об административных правонарушениях.

По мнению кабмина, существующих мер было недостаточно, чтобы предотвратить повторное незаконное присоединение и потребление энергоресурсов. Внесение изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса, поясняли авторы закона.

Стоит отметить, что депутаты настаивали на введении наказания за кражу электроэнергии в виде лишения свободы сроком до шести лет. Однако в Минэнерго от этой идеи отказались.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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