Число домашних питомцев хотят ограничить площадью жилья

Число домашних питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража жилплощади. Такие рекомендации подготовил комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

Сенаторы предлагают «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов», пишет «Парламентская газета».

Кроме того, в документе есть рекомендация кабмину по разработке поправок в законодательство, устанавливающих административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными. В настоящее законом карается только жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Сенаторы предлагают ввести штрафы, например, если действия живодера не привели к увечью животного.

Также комитет призвал правительство принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и установить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания. Сенаторы настаивают на создании единой информационной базы данных учета домашних питомцев.

Предложения разработали во время совещания в Совете Федерации с экспертами в области защиты животных 23 мая. Документ направят в кабмин, Министерство природных ресурсов и экологии и руководству всех регионов страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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