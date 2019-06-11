Составлен топ-10 самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib составил список самых красивых русских имен.

Журналист издания Марен Фритче назвала Россию «очаровательной страной с богатой историей», отметив, что на русском языке во всем мире говорят более 280 млн человек. Автор статьи пишет, что в присваивании имен детям русские следуют историческим традициям. И поэтому, указывает Фритче, ее совсем не удивляет, что имена «звучат красиво и имеют глубокий смысл».

В топ-5 женских русских имен, по версии журнала, вошли Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. В пятерку мужских имен включены Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита.

Напомним, в апреле были названы самые популярные имена для новорожденных в России по версии региональных органов ЗАГС. Лидерство среди мужских захватило имя Артем, среди женских – София, сообщал RT.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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