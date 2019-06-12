Пользователям WhatsApp пригрозили судом за нарушение правил мессенджера

Компания WhatsApp заявила, что будет судиться с пользователями, которые нарушают правила мессенджера или помогают другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг. Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.

К нарушениям отнесены автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование мессенджера не в личных целях.

В компании подчеркнули, что информацию о нарушениях будут добывать и вне собственной платформы. Речь идет о публичных заявлениях компаний об использовании мессенджера для рассылок.

В WhatsApp заявили, что используя информацию, доступную на собственной платформе, «мы обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов, злоупотребляющих нашими услугами», передает RT.

Новые меры начнут действовать с 7 декабря 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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