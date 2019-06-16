Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова вызвали в МВД на допрос. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин.

Голунова допросили в качестве свидетеля в рамках расследования обстоятельств его задержания и возбуждения отношении него уголовного дела. Расследование ведет главное управление МВД Москвы.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил его под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев Ивана Голунова эксперты также не обнаружили.

Москва, Игорь Юров

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