Менее половины выпускников России собираются учиться в вузах

Менее половины россиян (47%) заявили о планах детей поступить в вузы после завершения обучения в школе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Примечательно, что в 2010 году подавляющее число респондентов (80%) рассказали о планах детей продолжить образование в высших учебных заведениях.

В текущем году более четверти россиян признались, что их отпрыски решили пойти учиться в колледжи и училища. Девять лет назад таких было почти 8%.

Каждый пятый участник опроса (19%) сообщил, что их дети еще не определились с будущим. 6% родителей испытали трудности с ответом на вопрос. Лишь дети 1% россиян собираются работать сразу после школы, сообщает РИА «Новости» данные опроса.

Исследование проводилось в 299 населенных пунктах Россия с 20 мая по 12 июня среди 1500 родителей детей, заканчивающих школу в этом году.

Напомним, что апрельский опрос ВЦИОМ показал, что около 47% жителей РФ с высшим образованием не работают по специальности. Среди получивших среднее специальное образование таких оказалось 55%. Респонденты объясняли это невозможностью устроиться на работу по профилю, отсутствием такой работы и более высокими зарплатами в других сферах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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