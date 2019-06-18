КС запретил отказывать в митингах из-за «неопределенности мер правопорядка»

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка». Об этом сообщается на сайте суда. В случае, если организатор собрания указал не отвечающие законодательству способы поддержания порядка, это «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления». Суд разъяснил, что власти обязаны направить организатору митинга предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению собрания.

Кроме того, за организатором публичного мероприятия остается право обратиться в суд, если ему не удастся урегулировать с органами власти вопрос о формах обеспечения порядка и оказания медицинской помощи участникам собрания. В КС также уточнили, что рассмотрение таких споров должно проходить в максимально сжатые срок до даты проведения мероприятия. Из постановления КС следует, что основную ответственность за безопасность и порядок должны нести органы исполнительной власти субъектов или местного самоуправления, а также правоохранители.

Отметим, что КС рассматривал данный вопрос по жалобе активиста Валерия Тетерина, который в сентябре 2018 года направил в администрацию Иркутска запрос на проведение митинга. В проведении публичного мероприятия ему было отказано, из-за того, что заявитель не определил формы и методы обеспечения общественного порядка.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.19

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