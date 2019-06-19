Минобороны РФ меняет правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны России решило изменить порядок присвоения воинского звания «старший лейтенант», чтобы устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, сообщают «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

Выпускникам гражданских вузов после учебы на военной кафедре и окончившим военное училище присваивается звание «лейтенант». Но чтобы получить повышение – звание старшего лейтенанта, выпускникам гражданских вузов нужно отслужить в армии три года, тогда как окончившим военное училище присваивают аналогичное звание через два года. Новые правила призваны устранить различия между выпускниками военных и гражданских вузов.

Как отмечает издание, все необходимые нормативно-правовые акты будут разработаны до конца 2019 года. Новый порядок установит единый для всех выпускников срок для получения очередного воинского звания – два года.

Напомним, в 2018 году Госдума утвердила закон, упраздняющий военные кафедры в вузах. Вместо них в университетах откроют военные учебные центры. На сегодняшний день в военные учебные центры действуют при 37 вузах РФ, в 16 открыты факультеты военного обучения, еще в 52 – военные кафедры. Обучение по военным специальностям на факультетах и кафедрах гражданских вузов освобождает россиян от срочной службы в вооруженных силах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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