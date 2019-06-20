Половина работающих жителей России летом не пойдут в отпуск

Более половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года. При этом каждый десятый работающий житель России не отдыхал более пяти лет. Отсутствие финансовой возможности – одна из главных причин отказа от отпуска.

Согласно результатам опроса портала Работа.ру, 52% россиян не пойдут летом в отпуск. «Из респондентов, ответивших «нет» на первый вопрос, большинство (32%) приняли решение не уходить в отпуск этим летом, потому что только недавно устроились на новую работу. 15% россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности», – отмечается в результатах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

14% респондентов не могут оставить рабочие дела. Каждый десятый заявил, что не хочет терять в доходе из-за отпуска. 7% собираются получить компенсацию за то, что не отдыхали. 6% не могут найти себе замену на время отсутствия. 3% опрошенных и вовсе заявили, что в их фирме не принято уходить отпуск.

13% участников опроса назвали другие причины – они любят отдыхать в другое время года, неудобный график отпусков, а также нежелание работодателя отпускать сотрудников в отпуск летом.

37% опрошенных не были в отпуске больше полугода, 16% – больше года не отдыхали, а 9% не брали отпуск более пяти лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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