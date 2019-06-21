МВД хочет позволить инспекторам ГИБДД забирать водительские права

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В случае утверждения нововведения коснутся интересов миллионов водителей, пишет «Коммерсантъ».

Так, например, предлагается позволить инспекторам ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге. По мнению авторов поправок, это сократит количество составов дорожных правонарушений.

Издание пишет, что будущая редакция КоАП обсуждалась в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Большинство экспертов признали устаревшим действующий кодекс, принятый 17 лет назад.

Правительство опубликовало концепцию нового КоАП 10 июня. Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. Его должны внести в правительство до 1 марта 2020, а 1 января 2021 года он должен вступить в силу.

В 2018 году полиция 140 млн раз привлекала граждан к административной ответственности, из них 131 млн – по линии ГИБДД (105 млн – штрафные постановления, вынесенные с помощью камер). «Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», – считает глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. Он уверен, что необходимо сокращать «судейскую компетенцию», расширив при этом полномочия инспекторов ДПС.

Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юридических лиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы (по аналогии с применяемыми ФАС). Это должно существенно повысить размер штрафных платежей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.06.19

Из курганской школы уволили учителя-наркомана. / За пять лет санкций в Свердловской области уничтожили почти 105 тонн еды. Когда это прекратится?. / По всей Свердловской области включат сирены. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»