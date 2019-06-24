Российских учителей избавят от бумажной работы

Министр просвещения Ольга Васильева пообещала снизить отчетную нагрузку на учителей. По ее словам, бумажная работа мешает образовательному процессу.

«В школе должно остаться и останется четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник», – рассказала Васильева на парламентских слушаниях в Госдуме.

В настоящее время в школу поступает множество запросов от различных инстанций – из социальных служб, налоговиков, от МЧС. От учителей требуют отчетов о проделанной работе, которая не имеет отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешает.

Требования в этих отчетах зачастую очень странные, отметила министр, например, приложить фото сосулек, указать количество высаженных деревьев или привести число участников мероприятия по гендерному принципу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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