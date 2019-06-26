В России есть причины для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Однако пока неясно, настал ли момент для законодательной инициативы.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие «молодой человек», на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. В связи с этим, конечно, «уходит вниз» возраст взросления. Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», – рассказал Бугаев РИА «Новости».

По его словам, подходить к вопросу о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет нужно комплексно. Тема актуальная, отмечает Бугаев, но нельзя сказать, что именно сейчас назрел момент для такой законодательной инициативы.

Кроме того, глава Росмолодежи напомнил и о вопросе изменения верхней границы возраста детства. По его мнению, необходимо четко понимать, к каким последствиям могут привести решения об изменении возрастных границ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

Число въезжающих в Россию инфицированных иностранцев выросло втрое. / «Победа» начала возвращать деньги за билеты в Грузию. Что делать пассажирам?. / В Киеве запретили переименовывать Московский проспект и проспект генерала Ватутина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»