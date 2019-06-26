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Среда, 26 июня 2019, 16:35 мск

Новости Общество

Чиновница заявила, что ранние роды должны быть приоритетнее образования

Юлия Арсенина, фото с сайта Администрации Владимирской области

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала девушек рожать как можно раньше, даже если это помешает получить образование.

«Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы – грубо говоря, наше поколение, – настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем – и сами видим это, – что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», – заявила Арсенина на круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.

По словам чиновницы, чем раньше женщина начнет рожать, тем больше у нее будет детей, и больше шансов, что она вообще родит, передает «Зебра-ТВ».

Затем Арсенина порассуждала на тему того, как отнесутся родители к ранней беременности дочери: «Как мама отнесется к тому, что девочка придет беременная домой и скажет: «Мама, я беременна вне брака», к примеру, бывают разные ситуации в жизни. И большинство, я так предполагаю, мам и с кем мы сталкиваемся и разговариваем, скажут, что это не надо, это обуза, и разные предлоги найдет, и разные эпитеты к этой ситуации, но это начинается с семьи. И вот эта установка внутренняя должна меняться».

По мнению чиновницы, мамы должна в такой ситуации говорить, что «ничего страшного», «Бог ребенка дал, и на ребенка даст». «Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает может быть один раз», – заключила Арсенина.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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