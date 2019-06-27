Россияне рассказали, от чего не могут отказаться

Жители России назвали вещи, от которых не смогут отказаться ни при каких условиях. Самые востребованные – мобильный телефон, интернет и телевизор. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян, передает РИА «Новости». 43% респондентов заявили, что самой необходимой вещью в их жизни является мобильный телефон. 34% не могут отказаться от интернета, причем среди молодежи этот показатель в два раза выше – 68%.

28% сообщили, что ни при каких условиях не уедут жить в другую страну. Каждый четвертый не сможет отказаться от просмотра телевизора. 22% не готовы перестать есть мясо. Каждый пятый не собирается отказываться от автомобиля.

Шоколад или кондитерские изделия являются жизненно необходимым товаром для 14% опрошенных, при этом чаще всего от сладостей не могут отказаться женщины – 23%. А мужчины не готовы бросить курить. Каждый восьмой респондент (13%) ни за что не отказался бы от секса, говорится в исследовании.

7% опрошенных не могут жить без музыки, по 6% – без спорта и алкоголя, 3% – без компьютерных игр. Лишь 2% заявили, что у них нет слабостей, и в случае необходимости они могут отказаться от чего угодно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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