Вступили в силу поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении уголовного наказания за «пьяные» ДТП. Соответствующие поправки в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») президент РФ подписал 17 июня.

Отныне пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее было до 4 лет лишения свободы). В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет лишения свободы (до принятия закона – от 2 до 7 лет).

Если в ДТП погибли двое и более лиц, виновник будет наказан лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 9 лет).

Напомним, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля. Как отмечал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа Василий Пискарев, «меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль будучи нетрезвым». «Нужно принимать жесткие меры реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных», – заявлял тогда парламентарий, обращая внимание, что ежегодно под колесами машин, за рулем которых находятся пьяные водители, гибнет более 4 тысяч человек, более 20 тысяч становятся инвалидами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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