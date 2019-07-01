Более половины россиян проводят свободное время у телевизора

Социологи опросили россиян с целью выяснить, как они проводят свой досуг. Оказалось, что более половины предпочитают отдыхать у телевизора. Самый непопулярный ответ – походы в театры и музеи.

53% респондентов заявили, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а еще 26% делают это не реже одного раза в неделю, свидетельствует данные опроса, проведенного «Левада-центром».

36% проводят досуг с друзьями и встречаются с ними почти каждый день, 30% – раз в неделю, пишут «Известия». Треть – навещают родственников или приглашают их в гости.

Наименьшей популярностью для отдыха пользуются выставки, музеи и театры. Лишь 1% граждан ходят туда еженедельно, 3-8% – хотя бы раз в месяц. 55% признались, что вообще не посещают театры и выставки.

Почти половина не ходят в заведения общепита. Каждый пятый посещает кафе, рестораны и бары один-два раза в месяц. Для четверти россиян такой вид отдыха оказался недоступен.

28% респондентов заявили, что никогда не читают книги. Проводят досуг с книгой ежедневно лишь 14%. За последние 25 лет этот вид досуга становится все менее популярным – в 1994 году ежедневно читали 26%. При этом выросло число тех, кто хотя бы раз в месяц ходит в кино, за четверть века их доля выросла с 8% до 20%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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