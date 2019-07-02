Жители России стали меньше верить астрологам и гадалкам

За последние 30 лет россияне стали более скептичными, реже верят в приметы, магию и сверхъестественные явления. При этом выросла доля тех, кто не может сформулировать свое отношение к паранормальным явлениям.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только треть россиян верят в способность отдельных людей предсказывать будущее. Для сравнения в 1990 году таких было 43%. В то же время число тех, кто затрудняется сказать, верит или нет в предсказания, выросла с 2015 года с 7 до 27%.

22% респондентов верят в гипноз, 30 лет назад таких было 63%. Снизилась и доля тех, кто считает, что люди умеют колдовать и наводить порчу, – 31% респондентов против 48% в 2015 году.

В способность передавать мысли на расстоянии верят только 18% опрошенных, в 1990 году – 41%. В телекинез верят также 18%, а 30 лет назад в это верил каждый четвертый.

Треть респондентов верят в приметы, в 2000 году таких было 57%. Астрологам доверяют лишь 15% россиян, с 2000 года этот показатель снизился вдвое.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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