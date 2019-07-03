73 учебника, ранее признанных непригодными, отправят на повторную экспертизу

Минпросвещения РФ направит 73 учебника на дополнительную экспертизу. Ранее эти издания не вошли в обновленный федеральный перечень. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настояла на их возвращении.

Список рекомендованных российским школам учебников был сокращен в декабре прошлого года с 1370 наименований до 863. Лидерами по числу изданий в перечне оказались издательство «Просвещение» и корпорация «Российский учебник» (издательство «Астрель», издательская группа «Вентана-граф» и издательство «Дрофа»).

В новый список входят учебники, которым эксперты, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники и эксперты Российской академии образования дали заключения.

В апреле ФАС вынесла предупреждение, рекомендовав вернуть в перечень исключенные учебники до 31 мая. Затем срок продлили до 28 июня.

«Рассмотрев вопрос обоснованности направления на дополнительную экспертизу 281 учебника в прошлом году, научно-методический совет единогласной позицией подтвердил наличие необходимых оснований», – сообщили в министерстве.

В феврале Минпросвещения отправило на дополнительную экспертизу 490 учебников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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