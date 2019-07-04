Чиновники обвинили в двухчасовой очереди за талонами в поликлинику самих пенсионеров

Пользователи соцсетей пожаловались на то, что жителям Рязани приходится стоять в очереди по несколько часов, чтобы получить талончик к специалисту. В областном минздраве указали, что люди сами создают себе проблемы.

Пост опубликовали в сообществе «Типичная Рязань». На фото граждане, в основном пенсионеры, стоят у горбольницы № 4. «Ничего не говорю про нашу медицину… но можно хотя бы лавочки поставить перед входом? По 2 часа бабушки за талончиками по утрам стоят, подпирая деревья», – возмущается автор.

В рязанском минздраве так прокомментировали ситуацию: «К сожалению, большинство пациентов, минуя участкового терапевта, стремятся к узкому специалисту по собственному желанию. Однако необходимость оказания медпомощи должен определять врач-терапевт, который в дальнейшем выдаст талон к специалисту без очередей и предварительной записи».

В ведомстве посоветовали приходить к врачу к назначенному времени, а не заранее, чтобы не создавать очередь в коридорах поликлиники, передает rzn.info.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что запись к большинству специалистов сформирована на одну неделю вперед. Выкладывают талоны во вторник, четверг и пятницу. «В настоящее время в наличии талоны к «узким» специалистам в количестве 111 штук, в терапевтическую службу – около 300 штук», – отметили в минздраве.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

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