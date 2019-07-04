Россияне покидают малые города и перебираются в мегаполисы

Численность населения малых городов России постоянно сокращается. Жители северных регионов перебираются в столицу и на юг.

«За последние 15 лет численность населения в малых городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», – заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.

По ее словам, основной отток произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Люди уезжают жить в Москву, Санкт-Петербург и на Кубань.

Голикова пояснила, что люди уезжают из малых городов, потому что там нет возможности получить квалифицированную медпомощь, профессиональное образование, найти хорошую работу и посетить культурные мероприятия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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