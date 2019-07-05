Оклады и пенсии военнослужащих и других силовиков повысят с 1 октября

Оклады военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ряда других силовых структур вырастут с 1 октября на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом уровня инфляции 1,043 будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», – говорится в документе. Также будут пересмотрены пенсии уволенных со службы граждан.

Также с 1 октября в связи с повышением окладов будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы, отметили в кабмине.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, уточняется в постановлении.

Ранее замминистра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что оклады и пенсии военнослужащих в 2019 году будут повышены на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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