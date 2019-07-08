Большинство россиян выступают за обязательную регистрацию брака

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему отношения россиян к бракам и разводам. Выяснилось, что большинство жителей России поддерживают обязательную регистрацию брака. При этом каждый десятый очень негативно относится к разводам и считает, что сохранять семью нужно независимо от причин.

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, сообщается на сайте ВЦИОМ. 77% респондентов придерживаются мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений. 11% опрошенных считают, что семью создавать нужно, но регистрировать брак не обязательно. По мнению большинства, женщинам стоит выходить замуж в 24 года, мужчинам жениться в 27 лет.

В целом граждане России допускают расторжение брака. 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации. Треть уверены, что разводиться нельзя, если семья фактически не распалась. 10% категорически не принимают возможность расторжения брака, являясь сторонниками его сохранения вне зависимости от причин.

Самые частые причины разводов, по мнению россиян, – бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью, измены, эгоизм и непонимание между супругами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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