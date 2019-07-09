Роструд назвал причины лишения работников отпуска

В российском законодательстве есть несколько случаев, когда работодатель вправе не отпустить сотрудника в отпуск. Также существуют причины, когда работник сам может отказаться от отдыха.

Как пояснили в Роструде, руководство может отказать в отпуске сотруднику, если его уход неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы предприятия, пишет «Российская газета». Заслуженный отдых можно перенести на год только с согласия работника. При этом отложенный отпуск нужно отгулять в течение следующего года.

Кроме того, работодатель может отозвать сотрудника из отпуска. В этом случае часть дней, которые не были использованы, работник может присоединить к другому отпуску, либо взять для отдыха в течение текущего года.

Сам сотрудник может отложить отпуск, если ему не были выплачены отпускные, а также если об отдыхе его предупредили позднее, чем за две недели. Однако срок переноса нужно согласовывать с работодателем.

Как бы не складывались обстоятельства, руководство не имеет право отказывать в отпуске сотруднику в течение двух лет подряд. Также ежегодный отпуск должен предоставляться работникам младше 18 лет и тем, кто занят на вредных и опасных производствах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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