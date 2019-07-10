Синоптики дали прогноз погоды в России на август

Гидрометцентр России предоставил предварительный прогноз погоды на август. На европейской территории страны средняя температура воздуха в последнем месяце лета будет близка к средней многолетней норме, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко. При этом южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани возможны небольшие отрицательные аномалии – температуры ниже нормы на один градус. В Крыму будет около нормы.

Он также напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса (днем 20-23, ночью 10-13 градусов). А, например, для Севастополя средняя температура августа – 21, 8 градуса (днем 25-28, ночью 16­-19 градусов), пишет «РГ».

Выше нормы температура воздуха в августе ожидается в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

В европейской части России дефицит осадков возможен в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа, в Крыму. Избыток осадков – на западе Северо-Западного федерального округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа.

На азиатской территории дефицит осадков прогнозируется в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков – на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.19

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