ФСИН предлагает не пускать новых задержанных в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России представила предложения по улучшению условий содержания под стражей. При этом служба не обладает правом законодательной инициативы.

Так во ФСИН предложили наделить начальника места содержания под стражей правом отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых по преступлениям небольшой и средней тяжести в том случае, если изолятор переполнен. Судам нужно учитывать возможность обеспечения задержанных установленной нормой в 4 кв. м. на одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Одна из инициатив предусматривает введение запрета на заключение под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп. Исключения будут сделаны для тех, кто обвиняется в совершении особо тяжких преступлений.

Кроме того, ФСИН предлагает принудительно высылать из России иностранцев. Выдворение из страны хотят сделать как основным, так и дополнительным видом наказания.

«Исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее 5 лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения», – также предложили во ФСИН.

В настоящее время в России работают 211 следственных изоляторов и 95 помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, общее количество мест в этих учреждениях составляет 128,7 тысячи, а содержится в них 100,3 тысячи человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.19

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