В первую смену работы из детских лагерей изъяли 28 тонн опасных продуктов

В российских летних лагерях завершилась первая оздоровительная смена. В общей сложности на отдых выехали более 2,5 млн детей. Роспотребнадзор изымает небезопасные продукты и закрывает учреждения, которые работают без необходимых разрешений.

По словам главы ведомства Анны Поповой, в России сейчас работают 33 тысячи учреждений детского отдыха. Специалисты Роспотребнадзора провели более 20 тысяч проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Проверяли не только летние лагеря, но и поставщиков продуктов питания.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. «Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, выявлены два несанкционированных оздоровительных учреждения. Еще два лагеря работали с отрицательными санитарно-эпидемиологическими заключениями.

Сумма штрафов за нарушение требований составила более 36 млн рублей, в суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, деятельность 11 организаций была приостановлена.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.19

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