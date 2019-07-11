Эксперт СПЧ: абсолютное большинство очагов тления породы в Сибайском карьере подавлено

Почти все очаги тления горной породы в Сибайском карьере Учалинского ГОКа подавлены. Такой вывод сделал после посещения Сибая эксперт постоянной комиссии по экологическим права Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин.

Как рассказал эксперт местному каналу «Сибай-ТВ», первая и самая важная новость состоит в том, что в городе нет превышения ПДК сернистого газа. Вода, которой предприятие подтапливало карьер до уровня очага окисления, вышла в чашу карьера, значит, подавляющее большинство очагов тления подавлены. «Это результат той огромной работы, которая была проведена совместными усилиями предприятия, республики, города», – подчеркнул Куксин.

Единичные очаги еще остались, они приподняты над уровнем воды, и их планируется подавить селевым потоком, который подается в чашу карьера. Этот метод эффективен, работа ведется грамотно, по всей видимости, скоро вопрос будет решен. По нескольким очагам, которые находятся на крутых склонах, предприятие в настоящее время ищет техническое решение. Повода для панических настроений, что все повторится, нет. Григорий Куксин также добавил, что за ситуацией нужно следить постоянно, а информация о происходящем должна быть открыта: это позволит избежать слухов, домыслов и политических спекуляций.

Что касается запаха хлора, на который жаловались жители, то эксперты его не почувствовали. По мнению Куксина, если запах хлорводорода и был, то он не связан с тлением в карьере.

Напомним, в ноябре 2018 года в нижней части не эксплуатируемого с 2003 года Сибайского карьера появились первые признаки процесса естественного окисления горной породы, содержащей значительные (более 40%) концентрации серы, определяющие ее склонность к самовозгоранию. Сразу же в Сибайском филиале Учалинского ГОКа была создана рабочая группа по локализации и ликвидации окислительных процессов, принято решение о ликвидации очага окисления в три этапа: первый – глиняно-породная засыпка с борта карьера, второй – подача щелочной воды, заиловочной пульпы и организации селевого потока, третий – подтопление карьера до уровня очага окисления.

Башкортостан, Сибай, служба информации

Башкортостан, Сибай. Другие новости 11.07.19

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