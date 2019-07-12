Россельхознадзор будет следить за животными в зоопарках и цирках

С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях».

Постановление, наделяющее ведомство этими полномочиями, подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Если животные содержатся для других целей, контроль будет осуществлять Росприроднадзор.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что до этого лицензии на подобную деятельность не выдавались, а требование ввести лицензирование содержится в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», вступившем в силу в конце декабря 2018 года, передает РБК. Чтобы получить лицензию, надо будет оплатить пошлину (ее размер в Россельхознадзоре не назвали).

Как писал «Новый День», в конце 2018 года стало известно, что в бухте Средняя в Приморье незаконно содержатся белухи и косатки (последние занесены в Красную книгу) – в СМИ объект получил название «китовой тюрьмы». Животных планировали продать в китайские океанариумы. Правоохранительные органы, включая ФСБ, возбудили уголовные и административные дела. С конца июня животных начали отпускать на волю; 12 июля вторую группу животных привезли в порт Хабаровска.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.19

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