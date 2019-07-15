3% взрослого населения России не могут выехать за рубеж из-за долгов

3 млн 429 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов, что составляет 3% взрослого населения РФ. С начала года число невыездных должников выросло почти на треть. Такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Наибольшее число граждан, долги которых не позволяют им покинуть страну, проживают в Москве – 157 тысяч человек. За столицей следуют Татарстан (145 тысяч) и Краснодарский край (144 тысячи), передает ТАСС

За первые пять месяцев года число невыездных должников выросло на 31%. Самый значительный прирост замечен в южных регионах – 50%, самый низкий – на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%). В целом на долю Центральной России приходится 20,6% среди всех невыездных.

Чаще всего поводом для закрытия границы для граждан являются долги по банковским займам – 40% всех невыездных неплательщиков, затем идет задолженность по алиментам – 20%, на налоги и штрафы ГИБДД приходится 10%.

Напомним, временный запрет на выезд за рубеж может быть применен к гражданину, если его задолженность по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, превысила 10 тысяч рублей. Иные задолженности по исполнительным документам не должны превышать 30 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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