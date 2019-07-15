Россиянам позволят оспаривать штрафы онлайн

Законопроект, который позволить оспаривать постановления по делам об административных правонарушениях, может вступить в силу в ближайшее время. Документ уже разработан, он проходит процедуру межведомственного согласования, следует из ответа за подписью статс-секретаря – заместителя министра юстиции Вадима Федорова на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

Ранее в кабмине эту инициативу не поддержали, указав, что предложенный механизм невозможно реализовать без установления единых требований к использованию электронных форм в сфере административного делопроизводства. В настоящее время указанный проект федерального закона проходит процедуру межведомственного согласования.

Авторы законотворческой инициативы особо подчеркивают, что в концепции новой редакции КоАП также говорится о необходимости дальнейшего внедрения и использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также системы межведомственного электронного взаимодействия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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